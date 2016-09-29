В Ивано-Франковской области обнаружили лабораторию по изготовлению фальсифицированных лекарств

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, сегодня, 29 сентября, сотрудники криминальной полиции в области, управление по защите экономики, УСБУ и областной прокуратуры провели совместный обыск в хозяйственных постройках в с. Гончаров Тлумачского района, где обнаружена и изъята крупная партия фальсифицированных лекарств и оборудования.

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При обыске обнаружены и изъяты в больших партиях нерасфасованные лекарственные средства различных фармацевтических торговых производителей, упаковочный материал: фольга, капсулы, устройство (станок) для механической упаковки таблеток, листы с голограммами различных фармацевтических торговых марок, наклейки на лекарственные средства и другое оборудование, которое использовали для производства фальсификата.

«В список поддельных лекарств вошли наиболее распространенные препараты, такие как «Ципринол», «Амизон», «Ротокан», «Кратал», «Ципрофлоксацин», «Ноотропил», «Грипекс нок» и многие другие препараты, даже «Вазелин», - отметили в полиции.

Обнаружен и изъят также упаковочный материал: рулоны фольги с различными названиями лекарств, прозрачный блистерный пластик и др.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия злоумышленников, согласно санкции статьи, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества. Проводится следствие.

Прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности, а также места распространения препаратов.