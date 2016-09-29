К приезду иностранцев в Умани оборудованы дополнительные изоляторы для инфекционных больных

Для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана, который в этом году состоится 3 октября, в м. Умани продолжают прибывать паломники – хасиды. На утро 28 сентября 2016 прибыло более 3000 паломников из Израиля, США, Бельгии, Польши, Северной Ирландии. В целом до 3 октября ожидается приезд до 30 тысяч паломников.

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С целью обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в г. Умань территориальный орган Госпродпотребслужбы в Черкасской области продолжает проводить соответствующие организационные и практические мероприятия.

Организован мониторинг количества паломников, прибывших из других стран, анализ санитарно-эпидемической ситуации в Умани, проведены тренировки на случай регистрации инфекционных болезней, имеющих международное значение, массовых пищевых отравлений, отработаны действия в условиях возникновения других чрезвычайных ситуаций.

По предложениям Госпродпотребслужбы в городе дополнительно оборудованы изоляторы для инфекционных больных, установлены биотуалеты, контейнеры, урны для сбора бытовых отходов, мусора, проводятся необходимые профилактические дезинфекционные мероприятия.

Организовано проведение комиссионных проверок 42 объектов водоснабжения, общественного питания, продовольственной торговли, жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактических учреждений, задействованных в обслуживании участников празднования. Нарушения санитарного законодательства выявлены на 40 объектах. По результатам проверок, соответствующие предложения по устранению нарушений санитарных норм и правил направлены в адрес руководителей объектов, где выявлены вышеуказанные нарушения, обеспечен контроль их выполнения.

Осуществляются ежедневные проверки содержания территории празднования, соблюдения санитарного законодательства на ярмарке, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, палаточных городках, в том числе совместно с представителями медицинской и санитарно-эпидемиологической служб МВД Украины проверены 2 объекта, которые предназначены для питания дополнительно задействованных подразделений полиции.

Госпродпотребслужбы продолжает принимать необходимые профилактические меры по обеспечению должного санитарно-эпидемического благополучия в Умани.