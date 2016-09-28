Фонд Ахметова организовал встречу для приемных семей из Луганской и Донецкой областей

Об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

«Наше мероприятие мы назвали "Рожденные сердцем". Так приемные родители называют своих усыновленных детей. Фонд Ахметова "Развитие Украины" до начала военных действий очень активно занимался вопросами усыновления в Украине. Более 40 домов семейного типа было создано при помощи фонда Ахметова. В свое время фонд помогал с жильем, ремонтом, помогал усыновлять детей", - сказала Филь.

Она подчеркнула, что немало детдомов семейного типа выехало из не подконтрольных территорий и сегодня они сталкиваются со значительными проблемами.

"Трудно снять жилье, когда у тебя 10 или больше детей. Невозможно снять жилье для семейного детского дома... Свой проект "Эвакуация" мы начали с того, что начали эвакуировать детские дома. Многие из них живут в Киеве и Киевской области, где такие семьи обеспечили жильем. Но в других регионах ситуация хуже. Усыновители сами вынуждены снимать квартиры. Это большая проблема детских домов, которые находятся в статусе переселенцев. Об этом мало кто говорит", - сказала Филь.

Она отметила, что начиная проект "Эвакуация", фонд Ахметова превратился в штаб помощи и уже два года занимается помощью мирным людям, которые пострадали вследствие военных действий.

"Штаб раздал 9 миллионов 800 тысяч продуктовых наборов пенсионерам, инвалидам, детям. На прошлой неделе мы отправили 250-ю автоколонну с продуктами питания, которые помогают выжить. Помогаем по обе стороны разграничения. Но самая тяжелая ситуация сейчас в "серой зоне", - подчеркнула Филь.