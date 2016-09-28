В Николаеве количество погибших от отравления суррогатным алкоголем выросло до 5 человек

Как сообщает Госпродпотребслужба на своем официальном сайте, люди умерли в течение 21-24 сентября.

Все пострадавшие – жители микрорайона Терновка в Николаеве.

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«По результатам судмедэкспертизы, у умерших обнаружен в крови метанол», - подчеркнули в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Николаеве полиция подтвердила два факта смерти от отравления суррогатным алкоголем.

Также в Харьковской области сейчас зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными суррогатами. Из общего числа пострадавших 23 человека скончались.

Кроме того, в Донецкой области в г. Лиман зарегистрировано девять случаев отравления суррогатами алкоголя, пять из них закончились летально. В Луганской области по аналогичным причинам скончались два человека.