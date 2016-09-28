Случаи смерти от отравления алкоголем продолжаются: на Луганщине умерли двое людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что жители Рубежного через сети Интернет приобрели алкогольные напитки ненадлежащего качества, расфасованные в полиэтиленовые емкости объемом 10 литров каждая.

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В результате употребления данной алкогольной продукции двое местных жителей умерли, еще один пострадавший находится в больнице.

Правоохранители Луганской области 27 сентября начали уголовное производство по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Расследования продолжается.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, начиная с 22 сентября и по состоянию на 15:00 27 сентября в Харьковской области зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольными суррогатами. Из общего числа пострадавших 23 человека умерли.

Кроме этого, в Донецкой области в г. Лиман зарегистрированы девять случаев отравления суррогатами алкоголя, пять из них закончились летально. В Николаевской области по аналогичным причинам умерли два человека.

Проводится расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что суррогатный алкоголь продавался в магазинах под видом водки и коньяка, как в бутылках, так и на разлив.

27 сентября в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что следователи установили производителя некачественного алкоголя.