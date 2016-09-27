В результате отравления алкогольным суррогатом умерло уже 28 человек - Госпродпотребслужба

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, по состоянию на 15 часов 27 сентября среди жителей Харьковской области зарегистрированы 53 случая отравлений алкогольными суррогатами. Из общего количества пострадавших 23 человека умерли.

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В частности, в Волчанском районе отравились 23 человека, из них 12 умерли; в Изюмском районе отравились 19 человек, из них 5 умерли; в Харьковском районе - отравились 4, из них 2 умерли; в Барвенковском районе - 1 человек отравился и умер; в Великобурлукском районе - отравились 3 человека, все умерли, также в Харькове отравились 2 человека.

Кроме этого, по оперативным данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, по состоянию на 15 часов сегодняшнего дня в г. Лиман зарегистрированы 9 случаев отравления суррогатами алкоголя, 5 из них - с летальным исходом.