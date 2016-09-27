Львовщина: психически больная женщина выбросила с 5-го этажа дочь и выпрыгнула сама

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 26 сентября в 13:25 в городе Новый Калинов Самборского района 39-летняя местная жительница из окна собственной квартиры на пятом этаже жилого дома выбросила свою 9-летнюю дочь и вслед выпрыгнула сама.

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В результате падения обе получили тяжелые травмы, они госпитализированы в Самборскую районную больницу. Состояние женщины крайне тяжелое, ребенка - тяжелое.

Как отмечается в сообщении, женщина находится на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения».

В Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили, что в квартире женщина проживала вместе с дочерью, ученицей 4-го класса местной школы. При падении ребенка спасли натянутые провода для сушки одежды на третьем этаже. Зацепившись за них, девочка упала на дерево возле дома. Мать, которая прыгнула вслед за ней, упала на придомовую территорию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.