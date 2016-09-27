В Житомирской области на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей
15:20, 27 сентября 2016Новости регионов
813
В Житомирской области в селе Старая Котельня Андрушевского района на свадьбе отравились 15 человек, среди них – трое детей.
Состояние пострадавших – средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Житомирской облгосадминистрации, люди отравились на свадьбе в заведении общественного питания – в сельской столовой 25 сентября.
Читайте такжеДонетчина: 5 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, еще один - в реанимации
Пострадавшие были госпитализированы 26 сентября в инфекционное отделение Андрушевской районной больницы.
Сейчас в больнице находятся 15 человек, в том числе трое детей.
Работники Госпродпотребслужбы совместно с другими специалистами проводят в указанном селе противоэпидемические мероприятия и бактериологические исследования. Состояние пострадавших – средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter