В Житомирской области на свадьбе отравились 15 человек, среди них трое детей

Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Житомирской облгосадминистрации, люди отравились на свадьбе в заведении общественного питания – в сельской столовой 25 сентября.

Читайте такжеДонетчина: 5 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, еще один - в реанимации

Пострадавшие были госпитализированы 26 сентября в инфекционное отделение Андрушевской районной больницы.

Сейчас в больнице находятся 15 человек, в том числе трое детей.

Работники Госпродпотребслужбы совместно с другими специалистами проводят в указанном селе противоэпидемические мероприятия и бактериологические исследования. Состояние пострадавших – средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.