На Харьковщине количество погибших от отравления алкоголем увеличилось до 18 человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, за последние сутки в результате отравления алкоголем в Волчанском районе умерли два человека, в Изюмском, Харьковском и Боровском районах - по одному человеку.

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Количество госпитализированных в результате отравления суррогатным алкоголем в настоящее время составляет 21 человек.

«Сейчас в Боровском районе проводится ряд обысков и других оперативно-следственных действий у вероятных распространителей суррогата на территории этого района», - добавили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что апелляции на меру пресечения хозяевам магазинов в Изюмском и Харьковском районах, которым избран круглосуточный домашний арест, сегодня направлены в апелляционный суд. В настоящее время рассмотрение дела не назначено.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

24 сентября в Волчанске Харьковской области суд арестовал хозяйку магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей размер залога в 275 тыс. грн.

25 сентября в Харьковской области суд взял под круглосуточный домашний арест двух владельцев магазинов, где продавался суррогатный алкоголь.