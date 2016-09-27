Львовяне смогут бесплатно пройти медобследование в рамках акции "Здоровый город"

С 13 сентября в палаточных городках на территории медицинских учреждений львовян консультируют терапевт, кардиолог, педиатр, семейный врач и другие специалисты, пишет Львовский портал. Все желающие имеют возможность пройти обследование на мобильном флюорографе, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, проверить зрение, измерить уровень глюкозы в крови, пройти электрокардиографическое исследование, УЗИ молочных желез и тому подобное.

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Получить консультацию и пройти обследование можно с 11:00 до 16:00 по указанным адресам:

27.09.2016 – на территории 2МП, вул. Симоненко, 4

28.09.2016 – на территории ГП, вул. Воздушная, 99

29.09.2016 – на территории АСМ 3МКЛ, вул. Величковского, 30-А

30.09.2016 – на территории 2-о ПВ 6МП, м. Винники

Также 1 октября с 09:00 до 13:00 на базе городской детской клинической больницы (ул. Орлика, 4) бесплатно обследовать детей: УЗИ внутренних органов, УЗИ тазобедренных суставов, диагностика заболеваний кожи, консультации ортопеда-травматолога, невролога, отоларинголога.

Напомним, профилактическую акцию «Здоровый город» инициируют с целью сохранения и улучшения здоровья львовян, объясняя, что ранняя диагностика болезни и своевременное лечение предотвращает смертельные осложнения.