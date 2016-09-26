В Харьковской области число погибших от отравления алкоголем увеличилось

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Она отметила, что сегодня, 26 сентября, зафиксирован первый летальный случай в результате отравления алкоголем в Боровском районе.

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"На сегодняшний день ситуация у нас следующая: умерших от отравления суррогатами алкоголя у нас 13 в четырех районах Харьковской области. Это Волчанский район – 8 человек, Изюмский – двое, Харьковский - двое и добавился Боровской район, где умер один человек", - сказала Дубовик.

Кроме того, по ее данным, на сегодняшний день в результате отравления алкоголем госпитализированы 22 человека: Волчанский район – 7 человек, Изюмский – 12 человек, Харьковский – 2, Боровский – 1 человек. Она отметила, что в Изюмском районе только 25 сентября было госпитализировано 8 человек.

Дубовик отметила, что следствие продолжается. Максимальная санкция – до 10 лет лишения свободы. В настоящее время троим подозреваемым владельцам магазинов избрана мера пресечения. До конца этого дня прокуратура обжалует меру пресечения для двух предпринимателей, которым избран круглосуточный домашний арест, - прокуратура потребует содержания под стражей.

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Представитель прокуратуры области отметила, что в настоящее время преждевременно называть производителя опасного алкоголя.

"В основном в этих районах алкоголь продавался на разлив, поэтому говорить сейчас о том, что подделывалась алкогольная продукция той или иной марки, преждевременно. В одних районах эта жидкость выдавалась за коньяк, в других – за водку. У многих пострадавших дома изъяли на экспертизу тару, в которой принесли (алкоголь домой - УНИАН). Это вообще пластиковые бутылки из-под воды", - отметила Дубовик.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Волчанске Харьковской области в результате отравления алкоголем скончались шесть человек. Позже начали поступать сообщения о смертельных случаях и отравлении алкоголем в других районах области.

Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжелые последствия).

Суд арестовал хозяйку магазинов в Волчанске Харьковской области, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей размер залога в 275 тыс. грн.

Еще двух владельцев магазинов, где продавался некачественный алкоголь, суд взял под круглосуточный домашний арест.