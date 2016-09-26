В Харьковской области от укусов бешеных животных в этом году пострадал 71 человек

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном центре здоровья, от бешеных животных в этом году пострадал 71 человек.

За текущий период 2016 года заболевания бешенством людей не зарегистрированы.

За 8 месяцев текущего года зарегистрирован 49 случаев бешенства среди животных – 17 лисиц, 11 собак, по 1 случаю бешенства енотовидной собаки, овцы, куницы, коровы. В 2015 году было зарегистрировано 66 случаев бешенства животных: 19 лисиц, 18 собак, 18 котов.

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В то же время, в 2015 году за антирабической помощью обратились 4103 пострадавших от укусов животных получили назначение на антирабическое лечение 711 человек, в том числе 85 пострадавших от бешеных животных. В 2015 году зарегистрирован 1 случай заболевания бешенством у подростка, жителя Печенежского района, который был укушен собственным больным котом.

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Бешенство – особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками поражения мозга, нервной системы, воспаления серого вещества головного и спинного мозга, параличами и абсолютной смертностью. По оценкам ВОЗ, она входит в пятерку самых опасных зооантропонозов. Несмотря на значительный мировой опыт и прогресс в изучении этой инфекции, сегодня бешенство зарегистрировано в 113 странах мира, и ежегодно погибает более 50 000 человек и более 1 млн. животных. Заметим, что в Западной Европе более 30 лет продолжается эпизоотия бешенства природного типа, основными источниками которого являются дикие плотоядные животные, в основном лисы.