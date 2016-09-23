В Харьковской области зарегистрировано уже 13 смертей от отравлений алкоголем

В Харьковской области смерти от отравлений алкоголем зарегистрированы в четырех районах.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

В полиции отметили, что число умерших в результате отравления алкоголем в течение сегодняшнего дня выросло до 13 человек. Так, сегодня умер один мужчина в Шевченковском районе.

До этого в Волчанском районе было зарегистрировано восемь смертей в результате употребления алкоголя, в Изюмском и Харьковском районах умерли по два человека.

Читайте такжеНа Харьковщине количество умерших от отравления алкоголем возросло до 12 человекКак сообщал УНИАН, 22 сентября в Волчанске Харьковской области в результате отравления алкоголем умерли шесть человек. Начато следствие. Правоохранители задержали владелицу магазинов, где был приобретен алкоголь.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, всего 22 сентября среди жителей области было зарегистрировано 19 случаев отравлений алкогольными напитками (вероятно, суррогат). Из общего числа пострадавших по состоянию на 10:30 23 сентября умерли 12 человек.