В Киеве за счет инвестиций построят новый медцентр и отремонтируют туберкулезную больницу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

Отмечается, что сегодня мэр Киева подписал инвестиционный договор между Киевской городской клинической больницей № 14, столичными властями и компанией ООО «Капитал» по строительству современного медицинского центра на ул. Зоологической.

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«В строительство будет инвестировано около 174 млн грн. А общая сумма инвестиций в проект - более миллиарда грн. В медцентре будет самое современное медицинское оборудование, чтобы уровень медицины соответствовал самым высоким стандартам”, - прокомментировал Кличко.

Он напомнил, что в июне посетил больницу №14. На ее территории площадью более 5 га размещено много старых нефункционирующих аварийных зданий, которые построены в 80-е и 90-е годы. Чтобы исправить ситуацию, был проведен инвестиционный конкурс и определен победитель - ООО «Капитал».

Кличко при этом подчеркнул, что инвестиционный конкурс предусматривал социальную нагрузку.

“Согласно условиям конкурса, за счет инвестиционных средств, которые получит город, будет отремонтирована Киевская городская туберкулезная больница №2. Она станет основным центром лечения туберкулеза в столице. Это важный вопрос для нашего города”, - подчеркнул мэр.

Городской голова напомнил, что в этом году также будут открыты после ремонта 4 новых приемных отделения и до 1 ноября - 8 травмпунктов.

В свою очередь генеральный директор ООО "Капитал" Виктор Рыбчук заверил, что в новом медцентре, который построят на ул. Зоологической, будет оказываться медицинская помощь в соответствии с лучшими мировыми и европейскими практиками.

«Инвестиция большая. Это инвестиция не только в строительстве, но и в оборудование, в персонал, который мы будем обучать не только в Украине, но и за рубежом. Эта инвестиция позволит создать 560 рабочих мест. Поэтому наш медцентр будет работать на киевлян и экономику города”, - сказал Рыбчук.