На Харьковщине количество умерших от отравления алкоголем возросло до 12 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. (УНИАН: ранее прокуратура Харьковской области сообщала о шести умерших в результате отравления алкоголем).

Так, по данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 22 сентября среди жителей области было зарегистрировано 19 случаев отравления алкогольными напитками (вероятно, суррогат).

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«Из общего числа пострадавших по состоянию на 10.30 23 сентября 12 человек умерли. Управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации и Главного управления ГСЧС подтвердили данную информацию», - говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в Госпродпотребслужбе, в Волчанском районе отравились 10 человек, из них восемь – умерли. «Алкогольные напитки пострадавшие приобрели на разлив в магазине «Мечта» с. Охримовка. В населенных пунктах, где зарегистрированы отравления (с. Охримовка и с. Жовтневое Второе) проводятся подворовые обходы», - отметили в ведомстве.

В Изюмском районе отравились четыре человека, которые употребляли алкогольный напиток на разлив в магазине с. Иванчуковка, из них двое умерли, один пострадавший потерял зрение, один находится в удовлетворительном состоянии в ЦРБ района.

В Харьковском районе алкоголем отравились трое жителей с. Кутузовка, из них двое - умерли. Один из пострадавших находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице, отмечается в сообщении.

В городе Харьков за медицинской помощью после употребления алкоголя обратились два человека. Один находится на лечении в Харьковской городской клинической больнице, второй отказался от лечения и покинул больницу, информирует Госпродпотребслужба.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Харьковской области, вчера, 22 сентября, задержали владелицу нескольких магазинов в Волчанском районе. "Есть информация, что после покупки в магазинах этой женщины и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения умерли шесть человек", - отмечали в прокуратуре.