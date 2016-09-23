Ивано-Франковщина: в Калуше - вспышка массового кишечного отравления

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, Калушской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового отравления в одном из заведений питания города.

Установлено, что 22 сентября в инфекционное отделение Калушской районной больницы с отравлением предварительно госпитализированы 12 человек в состоянии средней тяжести.

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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Николай Мартин, расследование проводится по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Для установления всех обстоятельств массового отравления привлечены специалисты Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

Сейчас досудебное расследование продолжается, окончательное число пострадавших устанавливается.

По информации местных Интернет-изданий пострадавшие посещали заведение общественного питания - ресторан-пиццерию «Палермо».