В Одессу доставили 9 бойцов, раненных в зоне АТО

12:07, 23 сентября 2016
Новости регионов
981

В Одессу в доставили 9 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

раненые / Фото: УНИАН

Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook.

По его словам, двое бойцов – в тяжелом состоянии.

«Встретили борт... 9 ребят...,2 тяжелых», - написал волонтер.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter