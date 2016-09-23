В Одессу доставили 9 бойцов, раненных в зоне АТО
12:07, 23 сентября 2016Новости регионов
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В Одессу в доставили 9 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу бойцы доставлены самолетом / Фото: УНИАН
Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook.
По его словам, двое бойцов – в тяжелом состоянии.
«Встретили борт... 9 ребят...,2 тяжелых», - написал волонтер.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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