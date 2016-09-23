В Одессу доставили 9 бойцов, раненных в зоне АТО

Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра в Facebook.

По его словам, двое бойцов – в тяжелом состоянии.

«Встретили борт... 9 ребят...,2 тяжелых», - написал волонтер.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.