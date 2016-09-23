В Винницкой области госпитализированы 11 людей, отравившихся в кафе

В течение 20-22 сентября в инфекционное отделение Ладыжинского городского территориального медицинского объединения с предварительным диагнозом: «острый гастроэнтероколит средней степени тяжести» были госпитализированы 11 взрослых людей.

Специалистами проводится эпидрасследование в очаге заболевания и комплекс противоэпидемических мероприятий.

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С целью установления причин возникновения заболеваний для лабораторных исследований в кафе «Орхидея» отобрано 4 пробы пищевых продуктов, 30 смывов с кухонного оборудования и посуды кафе, 1 пробу питьевой воды. Лабораторные исследования продолжаются.

Вопрос находится на контроле территориального органа Госпродпотребслужбы в Винницкой области.