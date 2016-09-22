В Киеве учреждения здравоохранения подключат к отоплению по индивидуальным заявкам

Все учреждения здравоохранения столицы будут подключать к теплу по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Читайте такжеВ детском диагностическом центре Киева стартовал проект "Поликлиника без очередей"Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«По информации профильного департамента, в ходе подготовки медицинских учреждений коммунальной собственности города Киева к работе в осенне-зимний период проведен ряд работ, все учреждения здравоохранения готовы к приему теплоносителя», – рассказал Поворозник.

По его словам, на подготовку к осенне-зимнему периоду уже выделено около 12 млн грн, которые направлены на прочистку и промывку систем отопления и водоснабжения, ревизию кранов, задвижек и другой запорной арматуры, ремонт фасадов и герметизацию стыков, ремонт кровель, замену и утепление окон, поставку угля для котельных.

Читайте такжеВ Киеве бойцы АТО, которые нуждаются в сложном протезировании, будут получать средства по новому порядку«Главные врачи несут персональную ответственность за проведение организационных и технических мероприятий, которые обеспечат комфортную температуру в лечебных и поликлинических учреждениях. Все проблемы, которые могут возникнуть во время запуска, должны устраняться немедленно. Я лично выборочно проверю учреждения здравоохранения, за каждый выявленный недостаток будет отвечать главный врач», – предупредил Поворозник.