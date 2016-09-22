На оккупированном Донбассе боевики захватывают в заложники детей и подростков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

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«Я был шокирован, когда узнал, что недавно Россия поддержала НВФ на оккупированной территории Донбасса, которые берут детей в заложники. Они показали видео допроса подростков, которых они обвинили в том, что они вели какую-то провокационную операцию. Такое поведение не имеет места в ХХІ веке, и мы призываем ЮНИСЕФ вмешаться и предотвратить пытки этих детей», - заявил Порошенко.