В День мира штаб Ахметова отправил на Донбасс 250-ю автоколонну с помощью

250-ю автоколонну с гуманитарной помощью сегодня, 21 сентября 2016 года, отправил в Донецк Штаб Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

21 двадцатитонная машина везет в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 420 тонн продуктов. Планируется, что днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое».

«Сегодня День Мира. Символично, что 21 сентября мы отправляем 21 машину. Это 250-я колонна с помощью жителям Донбасса. Мир – это то, чего больше всего хотят люди, которым мы везем помощь. Старики и дети не могут позаботиться о себе сами. Они и в мирное время зачастую нуждались в поддержке, а с приходом войны им приходится выживать. Регулярная помощь от Рината Ахметова – это единственное, на что они сегодня рассчитывают», – рассказал Максим Ровинский, руководитель департамента внешних связей Штаба.

Из доставленного сегодня гуманитарного груза волонтеры сформируют 50 000 взрослых продуктовых наборов.

Читайте также200 тысяч продуктовых наборов: кто и как доставляет гуманитарную помощь в "серую зону"За 2 года работы Гуманитарный штаб отправил на Донбасс 5 660 фур с продуктами. Если выстроить их в ряд, то полученная линия сможет соединить Донецк и Мариуполь. За это время в логистические центры Штаба в этих городах колонны доставили более 113 тысяч тонн продуктов. Работа выстроена системно, чтобы помощь людям выдавалась вовремя и в максимально комфортных для них условиях. Ежемесячно продуктовые наборы получают 400 тысяч стариков, инвалидов, одиноких родителей и еще 8 самых социально незащищенных категорий.

Читайте такжеШтаб Ахметова предупреждает о мошенниках, которые продают лекарства "от гумшаба" По состоянию на 21 сентября 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 9 млн 734 тыс. наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.