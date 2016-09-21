Одесский горсовет выделит 14,7 млн грн на жилье для детей-сирот

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания сессии.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, - свыше 14,662 млн грн. Все средства планируется выделить из бюджета города.

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Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2016 года на учете службы по делам детей горсовета находилось 1266 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых на полном государственном обеспечении - 203 ребенка. Имеют жилье 1050 детей, из которых 223 - на правах владельцев или совладельцев, за 827 - закреплено право пользования жильем.

По данным проведенной в мае-июне инвентаризации жилья, принадлежащего детям вышеназванной категории, капитального ремонта требует жилье 6 детей.

На учете районных администраций горсовета состоят 258 детей на льготное получение жилья. Из них: в Суворовском районе – 29 человек, в Киевском - 43, Малиновском - 77, в Приморском – 109 человек.

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В 2016 году за счет средств бюджета Одессы начато строительство жилого дома в Суворовском районе для лиц, которые, согласно действующему законодательству Украины, нуждаются в улучшении жилищных условий. При условии необходимого финансирования срок строительства жилого дома составит 2 года. Введение в эксплуатацию планируется в 2017 году. Предполагается, что в этом доме получат жилье часть детей, состоящих на учете.

Средства будут направляться также на приобретение квартир в введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, строительство жилья, на капитальный ремонт жилья детей, детских домов семейного типа и пр.