В Одессе участники АТО проходят курс дельфинотерапии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны Украины, в Одессе специалисты отделения психофизиологии и психологической реабилитации Научно-исследовательского центра Вооруженных Сил «Государственный океанариум» совместно с администрацией дельфинария «Немо» организовали курс дельфинотерапии для реабилитации военнослужащих ВМС, которые принимали участие в проведении АТО.

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«Для одесских дельфинотерапевтов это совершенно новое занятие, ведь с бойцами, которые попали в кризисные ситуации, такие сеансы проведены впервые», - отметили в пресс-службе.

По словам начальника «Государственного океанариума», кандидата психологических наук Андрея Дончака, в настоящее время психологическая и психофизиологическая реабилитации являются перспективными направлениями. В основе последних - комплекс медико-психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление и коррекцию нарушенных психических функций, состояний, личностного и социального статуса раненых, инвалидов, лиц, перенесших заболевания, а также людей, получивших психическую травму.

Он подчеркнул, что психофизиологическая реабилитация является частью системы реабилитации и направлена на восстановление психофизиологических функций у пострадавшего.

«Ее значение для современного войска в связи с увеличением психических и физических нагрузок у военнослужащих в процессе военно-профессиональной деятельности, приобретает важное значение. Это направление деятельности особенно важно при ведении АТО и восстановление военнослужащих ВСУ, которые получили психологические травмы во время ведения боевых действий», - сказал Дончак.

По его словам, значительная часть личного состава «Государственный океанариум» выполняла задачи в районе проведения АТО.

«Поэтому наши ученые четко понимают все проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие», - добавил начальника «Государственного океанариума».