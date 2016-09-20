В Одессе госпитализирован водитель, которого травмировало упавшее дерево

В Одессе штормовой ветер повалил около 70 деревьев, в области обесточены 24 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по состоянию на 13.00, в Одессе штормовым ветром повалено 67 деревьев и 29 больших веток более чем по 40 адресам во всех четырех районах города.

На улицах Испанской и Генерала Петрова деревья упали на электрические провода, на Фонтанской дороге, Гайдара, Гаваной, Серова, Академика Королева - на автомобили, на улицах Палубная, Гаванная, Косвенная и Средняя рухнувшие деревья перегородили проезжую часть, на Серова дерево упало на крышу жилого дома и пр.

Как сообщил УНИАН представитель горсовета, одно из деревьев упало на машину, травмировав водителя, он госпитализирован.

От ливня и ветра пострадал элитный клуб «Ибица», расположенный в Аркадии, недалеко от клуба автомобиль провалился под землю.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются, коммунальные службы города поэтапно устраняют последствия непогоды.

В первую очередь сотрудники КП «Горзелентрест» и КП «ЖКС» освобождают от упавших деревьев и веток дороги и внутриквартальные проезды.

Специалисты КП «Городские дороги» также работают на улицах города, откачивая воду с проезжей части.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в области, в Одесской области произошло аварийное отключение электросетей в 24-х населенных пунктах: в Белгородском - 2; Измаильском - 3; Килийском - 1; Тарутинском - 4; Белгород-Днестровском - 7; Коминтерновском - 5, Овидиопольском - 2.

На восстановление электросетей от ПАО «Одессаоблэнерго» задействовано 11 бригад.

«В Одессе идет дождь, ветер северо-восточный до 12 м/с, местами порывы до 18 м/с», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПрогноз погоды на август и сентябрьСпасатели оказывают помощь застрявшим в воде транспортным средствам. В частности, отбуксировали в Одессе три автомобиля, в поселке Шабо вытащили маршрутный автобус с подтопленного участка дороги на безопасное место.

Также в пгт Овидиополь, селе Александровка и в жилом массиве Черноморка спасатели проводят работы по откачке воды с территорий частных жилых домов.

«На улице Лазо в городе Белгород-Днестровский на подтопленной ливнем территории железнодорожного проезда под мостом застряли два автомобиля», - рассказали в пресс-службе. С помощью троса чрезвычайники отбуксировали машины на безопасную часть автодороги.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок в несколько километров.

За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад – в 1887 году.