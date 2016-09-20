Детский противотуберкулезный санаторий в Одессе планируют перепрофилировать в центр отдыха инвалидов
Мэр Одессы Геннадий Труханов инициирует преобразование детского противотуберкулезного санатория «Ласточка», расположенного в курортной зоне, для отдыха инвалидов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время аппаратного совещания.
Он отметил, что санаторий находится на территории площадью порядка 4 га, оздоровление в «Ласточке» за смену сейчас проходят около 40 детей.
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«Думаю, будет правильно сделать круглогодичный центр реабилитации и отдыха на базе санатория «Ласточка», в основном для колясочников и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата… Территория шикарная, воздух хороший, возле моря… Необходимо продумать технические возможности для реализации этого», – заявил мэр.
Как подчеркнул Труханов, в Минздрав будет сделано соответствующее обращение.
Справка УНИАН.Детский противотуберкулезный санаторий «Ласточка» дислоцируется в курортном районе Одессы, недалеко от побережья Черного моря, по адресу Дача Ковалевского,9. «Ласточка» — единственное в регионе медучреждение указанного профиля.