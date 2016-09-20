У жителя Днепра изяли метамфетамина на сумму более 1 млн грн

Как сообщили в управлении по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, психотропное вещество обнаружили в автомобиле злоумышленника в минувшие выходные.

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В частности, он перевозил более 1 кг готового метамфетамина, расфасованного в слип-пакеты и подготовленного к дальнейшей реализации. Также правоохранители обнаружили в автомобиле 1 литр жидкого метамфетамина, который только планировалось переделать в порошок.

Согласно сообщению, дома у распространителя психотропного вещества изъяты «марихуану», электронные весы и шприцы с прекурсорами, спрятанные в подушку.

Мужчина планировал сбывать свой товар в среде наркозависимых Днепра и Днепропетровской области.

На данный момент устанавливается местонахождение лаборатории и где метамфетамин мог производиться.

Все изъятое направлено на экспертное исследование. Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса (изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ), добавили в департаменте.