Жители Новолуганского все-таки смогли получить гуманитарную помощь

Сегодня, 19 сентября, мобильная бригада Гуманитарного штаба Рината Ахметова смогла доставить помощь в Новолуганское, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Жители этого поселка должны были получить продуктовые наборы еще неделю назад, но волонтеры Штаба столкнулись с проблемами пересечения внутренних блокпостов и не смогли попасть в населенный пункт.

Читайте также200 тысяч продуктовых наборов: кто и как доставляет гуманитарную помощь в "серую зону"«Инцидент произошел 13 сентября. Военные отказались пропустить волонтеров Штаба с гуманитарной помощью. Мы сразу же отправили официальный запрос в Штаб АТО и в течение нескольких дней получили разрешение на доставку гуманитарной помощи. Но даже с этим разрешением добраться до Новолуганского было не просто, нас не сразу согласились пропустить на блокпосту. Из-за этого выдача гуманитарной помощи началась в 14 часов (вместо 9) и продлится до позднего вечера», ‒ рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеВ Киеве прошел тренинг Фонда Ахметова для наставников детей-сиротПроект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных населенных пунктах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. По состоянию на 19 сентября мобильные волонтеры доставили и выдали более 205 тысяч продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.