Львовщина: из психиатрической больницы сбежали пациенты, которых подозревают в преступлениях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 17 сентября в 22:30 в Франковский отдел полиции поступило сообщение о побеге двух пациентов больницы, расположенной на ул. Кульпарковской во Львове. Беглецы - 29-летний житель Дрогобыча и 41-летний житель Радеховского района.

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Оба мужчины были помещены в медицинское учреждение по решению суда. 29-летний мужчина находился в медицинском учреждении на стационарном лечении, он подозревается в убийстве своей подруги, 41-летний мужчина проходил стационарную психиатрическую экспертизу, он подозревается в незаконном завладении автомобилем.

Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий для установления места пребывания беглецов и возвращения их в больницу.