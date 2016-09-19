Эпидемиологи опровергают информацию относительно случаев тифа на Львовщине

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

Обращений и госпитализации лиц с подозрением на заболевание брюшным тифом не было.

Эпидситуация во Львовской области благополучная.

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Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella typhi. Брюшнотифозная палочка способна сохранять жизнеспособность в окружающей среде до нескольких месяцев, некоторые пищевые продукты являются благоприятной средой для ее размножения (молоко, сыр, мясо, фарш). Микроорганизмы легко переносят замораживание, кипячение и химические дезинфектанты действуют на них губительно.

Резервуаром и источником брюшного тифа является больной человек и носитель инфекции. В случае формирования хронического носительства человек может выделять возбудителя в течение всей жизни, представляя наибольшую эпидемиологическую опасность для окружающих.

Выделение возбудителя происходит с мочой и калом. Путь заражения – водный, пищевой и контактно-бытовой. Инфицирование происходит при употреблении воды из загрязненных фекалиями источников, пищевых продуктов, недостаточно термически обработанных. В распространении брюшного тифа участвуют мухи, которые переносят на лапках микрочастицы фекалий. Пик заболеваемости отмечается в летне-осенний период.

Общая профилактика брюшного тифа заключается в соблюдении санитарно-гигиенических нормативов в отношении забора воды для использования в быту и орошения сельскохозяйственных угодий, контроле над санитарным режимом предприятий пищевой промышленности и общественного питания, над условиями транспортировки и хранения пищевых продуктов. Индивидуальная профилактика предусматривает соблюдение личной гигиены и гигиены питания, тщательное мытье употребляемых в сыром виде фруктов и овощей, достаточная термическая обработка мясных продуктов, пастеризации молока.