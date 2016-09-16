В Мукачево мужчина госпитализирован с ожогами руки в результате взрыва газа

Сегодня на улице Пушкина в Мукачево произошел взрыв, в результате которого владелец квартиры получил ожоги руки.

Как отмечается в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области, 16 сентября в 12:10 мукачевским правоохранителям поступило сообщение о том, что в доме на улице Пушкина, 36 произошел взрыв.

«По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчина получил тяжелые травмы, разбирая снарядПо словам владельца квартиры, когда он подходил к входной двери, почувствовал сильный запах газа. Как только мужчина повернул ключ в замке, его отбросило взрывной волной. С ожогами руки 47-летней житель Мукачево доставлен в городскую клиническую больницу.

Огнем поврежден потолок помещения, взрывом выбиты окна. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полицейские.