На "Радикале" остается сотни тысяч тонн ртути, которая угрожают здоровью киевлян

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего обращения к правительству проголосовали 67 из 102 депутатов Киевсовета.

Как отметила докладчик по данному вопросу, член экологической комиссии Киевсовета Анна Сандалова, уже несколько лет в Деснянском районе города на территории завода «Радикал» остается около 200 тысяч тонн отходов, содержащих ртуть, которые угрожают здоровью киевлян.

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Она подчеркнула необходимость безотлагательно решить вопрос о выделении финансирования на вывоз ядовитых химикатов из столицы.

В обращении депутаты Киевсовета обращают внимание правительства на то, что ОАО “Радикал” было введено в эксплуатацию в 1951 году. Общество было монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений. В июле 1996 года работу предприятия остановили, но с нарушениями норм вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не были вывезены с предприятия, что привело к сложной экологической ситуации и создало угрозу здоровью жителям Киева.

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Как отмечается в обращении, на сегодняшний день есть несколько вариантов проведения демеркуризационных работ на промышленной площадке. В частности, предлагается утилизация или захоронение всех отходов на полигоне ООО “Микитртуть” или же за пределами Украины. Решить этот вопрос за счет столичного бюджета невозможно — в бюджете города на 2016 год ожидается поступление экологического налога в сумме всего 32,6 млн грн, а поэтому выделение государственных бюджетных ассигнований является крайне необходимым.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году с завода «Радикал» было вывезено около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов, в предыдущие годы - 50 тонн.

1 марта 2016 года в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины заявили, что не имеют средств на вывоз токсичных отходов с территории завода «Радикал».