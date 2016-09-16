В киевских больницах планируют ввести онлайн систему записи на прием к врачам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета. Его поддержали 67 из 99 депутатов.

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Согласно решению, через 2 месяца КГГА должна сообщить о ходе выполнения поручения и приняты меры.

Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Алла Шлапак заверила, что реализация решения не требует расходов из городского бюджета.

По ее словам, реализация проекта возможна за счет привлечения инвестиционных средств.