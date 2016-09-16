В Киеве бойцы АТО, которые нуждаются в сложном протезировании, будут получать средства по новому порядку
Киеврада определила новый порядок получения финансовой помощи из бюджета города участникам антитеррористической операции на сложное протезирование.
Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 9 октября 2014 года «О предоставлении дополнительных льгот и гарантий участникам АТО и членам их семей» проголосовали 94 из 102 депутатов.
По словам докладчика по этому вопросу, члена постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Аллы Шлапак, в настоящее время бойцы АТО получают из городского бюджета компенсацию затраченных на лечение средств. Размер компенсации базируется на медицинских справках и документах, которые предъявлены органам власти. Таким образом, перед тем как лечиться, человек должен найти необходимые средства где-нибудь сам.
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Учитывая ситуацию, отметила депутат, подготовлены изменения в предыдущее решение Киевсовета. В соответствии с ним, боец АТО, который требует сложного протезирования, предоставив перечень определенных документов, теперь сможет получить соответствующие средства на лечение из городского бюджета перед тем, как ложится в стационар.
Согласно решению, средства будут выделяться на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий при лечении в стационарных условиях, эндопротезировании, слухопротезировании, протезировании глаза.
Для получения денежных средств на стационарное лечение подается заявление, к которому прилагаются: копия паспорта, копия идентификационного кода, копия документов об участии в антитеррористической операции и справка учреждения здравоохранения о необходимости стационарного лечения с указанием суммы расходов на него.
Размер финансовой помощи будет определяться комиссией в каждом конкретном случае, однако это не может превышать 900 размеров установленного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.