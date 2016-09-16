В Киеве бойцы АТО, которые нуждаются в сложном протезировании, будут получать средства по новому порядку

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в решение Киевсовета от 9 октября 2014 года «О предоставлении дополнительных льгот и гарантий участникам АТО и членам их семей» проголосовали 94 из 102 депутатов.

По словам докладчика по этому вопросу, члена постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Аллы Шлапак, в настоящее время бойцы АТО получают из городского бюджета компенсацию затраченных на лечение средств. Размер компенсации базируется на медицинских справках и документах, которые предъявлены органам власти. Таким образом, перед тем как лечиться, человек должен найти необходимые средства где-нибудь сам.

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Учитывая ситуацию, отметила депутат, подготовлены изменения в предыдущее решение Киевсовета. В соответствии с ним, боец АТО, который требует сложного протезирования, предоставив перечень определенных документов, теперь сможет получить соответствующие средства на лечение из городского бюджета перед тем, как ложится в стационар.

Согласно решению, средства будут выделяться на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий при лечении в стационарных условиях, эндопротезировании, слухопротезировании, протезировании глаза.

Для получения денежных средств на стационарное лечение подается заявление, к которому прилагаются: копия паспорта, копия идентификационного кода, копия документов об участии в антитеррористической операции и справка учреждения здравоохранения о необходимости стационарного лечения с указанием суммы расходов на него.

Размер финансовой помощи будет определяться комиссией в каждом конкретном случае, однако это не может превышать 900 размеров установленного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.