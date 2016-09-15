На Луганщине растут показатели заболеваемости бешенством
Руководство Луганской области заявляет о сложившейся напряженной ситуации в регионе по заболеваемости бешенством среди диких, сельскохозяйственных и домашних животных, что является реальной угрозой для возникновения заражения людей.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, с начала текущего года в регионе зарегистрировано 23 неблагополучных пункта по бешенству, в которых заболело 41 животное.
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Согласно информации лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Луганской области, до начала боевых действий в регионе применялось распространение специальной вакцины в лесах для диких плотоядных животных, в связи с чем случаев бешенства регистрировалось гораздо меньше.
«Благодаря этим вакцинам мы справлялись с бешенством, а сейчас, когда эти методы и отстрелы животных запрещены, ситуация становится все хуже и хуже. Практически каждую неделю прибавляется количество заболевших животных. Основной всплеск ожидается в октябре-ноябре», - пояснили в областной администрации.
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С начала этого года от укусов животных в области пострадали и обратились за антирабической помощью 857 человек, из них 461 – получил прививки против бешенства.
При этом, по данным областной ВГА, за весь 2015 год было 1179 обратившихся, 681 человек был привит.
Власти области ожидают ухудшения данных показателей к концу текущего года.