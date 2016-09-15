В Черкасской области 12 человек заболели сальмонеллезом после поминального обеда в кафе

В поселке Чернобай Черкасской области 12 человек заболели сальмонеллезом после поминального обеда в местном заведении общественного питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Золотоношской местной прокуратуры, по выявленному факту массового отравления людей открыто уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Люди начали обращаться за медицинской помощью з 13 сентября. На сегодняшний день в Чернобаевскуюй районную больницу госпитализировано 12 взрослых.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской области количество госпитализированных с отравлением возросло до 75 человекВсем пострадавшим назначен и проводится курс лечения, за контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Отобраны образцы смывов из кафе на патогенную и условно патогенную флору, образцы питьевой воды и продуктов. Эпидемиологическое расследование продолжается.