В Ивано-Франковской области количество госпитализированных с отравлением возросло до 75 человек

В Ивано-Франковской области количество госпитализированных с отравлением после празднования Дня работника нефтяной отрасли выросло с 60 до 75 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, по состоянию на утро 15 сентября, госпитализированы уже 75 человек (69 из них лечатся в инфекционном отделении Долинской центральной районной больницы, 6 человек - в инфекционном отделении Рожнятовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области).

Читайте такжеИвано-Франковщина: количество госпитализированных с отравлением выросло до 60, из них 2 - в реанимацииПредварительный диагноз госпитализированных - «острый гастроэнтероколит, пищевая токсикоинфекция». Во время празднования они ели мясные блюда, рыбу, соусы нескольких видов, салаты с куриным филе и с пекинской капусты, заправленные майонезом.

Состояние больных - средней степени тяжести.

По данным ГСЧС, продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации вспышки, проводятся подворные обходы, обследование домашних очагов.

Читайте такжеВ Одессе начали проверку элитного ресторана, в котором отравилось более 20 человекКак сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 12-14 сентября 60 человек были госпитализированы с отравлением после празднования профессионального праздника в лечебно-оздоровительном комплексе «Дружба» Долинского района. В нем принимали участие 170 человек.