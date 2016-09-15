В Одессе начали проверку элитного ресторана, в котором отравилось более 20 человек

В Одессе начали проверку элитного ресторана Sea Grill, расположенного в курортной зоне, в котором получили пищевое отравление более 20 человек, отмечавшие в заведении свадьбу.

Читайте такжеВ Харькове массовое обращение детей к медикам с симптомами отравленияКак сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы Украины в Одесской области по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, 13 сентября в ведомство поступило оперативное сообщение о том, что в Одесскую инфекционную больницу госпитализировано 4 человека, которые 10 сентября отмечали свадьбу в вышеназванном ресторане. Позднее было госпитализировано еще двое.

«Зарегистрировано заболевание пищевой токсикоинфекции. На праздновании было более 100 человек. Всего за медицинской помощью обратилось свыше 20, из которых шесть – в больнице», - отметили в управлении.

Состояние больных оценивается как средней тяжести.

Читайте такжеИвано-Франковщина: количество госпитализированных с отравлением выросло до 60, из них 2 - в реанимацииС целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками службы начато обследование ресторана с отбором проб пищевой продукции, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды для лабораторных исследований и обследования его работников.