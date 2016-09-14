В детском диагностическом центре Киева стартовал проект "Поликлиника без очередей"

В Киевском городском детском диагностическом центре презентовали проект «Поликлиника без очередей», который с сегодняшнего дня заработал в медзаведении в тестовом режиме.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, проект разработали киевские стартаперы. В случае успеха сервиса «Поликлиника без очередей» в этом заведении, его планируют распространить во всех учреждениях здравоохранения столицы.

В презентации сервиса принял участие заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. «Благодаря внедрению этого проекта киевляне, наконец, забудут про длинные очереди в учреждениях здравоохранения и смогут, по европейскому принципу, записаться на прием к врачу любым доступным и удобным способом. Это и интернет, и мобильные приложения, и терминалы, которые будут размещены в холлах поликлиник», – сказал Поворозник.

Он отметил, что никто не отменяет традиционную запись к врачу через регистратуру лично и по телефону.

Читайте такжеВ Киеве детские больницы и роддома обеспечены вакциной БЦЖ полностью - КГГАКроме того, сегодня в Киевском городском детском диагностическом центре презентовали навигацию Центра – систему ориентации, благодаря которой каждый посетитель сможет беспроблемно попасть в нужное ему помещение. «Навигация сориентирует пациентов, которые пришли в лечебное заведение, на каком этаже находится нужное им отделение. Для этого разными цветами обозначены названия отделений с указанием этажа и нумерацией кабинетов, то есть применен принцип цветового зонирования. В дальнейшем, цвет выбранного отделения сопровождает пациента до нужного ему кабинета. Этот проект будет представлен для общественного обсуждения, а в случае одобрения обществом применен во всех заведениях здравоохранения столицы», – сказал Поворозник.