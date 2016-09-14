В Запорожской области задержаны подозреваемые в сбыте прекурсоров для изготовления наркотиков

В Запорожской области в понедельник, 12 сентября, задержана группа подозреваемых в сбыте прекурсоров для изготовления наркотиков.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, канал поставки и сбыта медицинских препаратов, отнесенных к разряду прекурсоров, был выявлен сотрудниками управления криминальной полиции.

Читайте такжеВ Днепре ликвидировали нарколабораторию по промышленному производству метамфетамина«Данные медицинские препараты - «Эфина», «Акатар», «Трайфед» и «Цирус», согласно действующему законодательству, запрещены в обороте на территории Украины, но использовались наркозависимыми лицами для изготовления особо тяжелых наркотиков метамфетамин, амфетамин, перветин.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и оперативных закупок установлено, что примерный оборот преступной группы за сутки составлял в среднем 150 доз препарата, что по подсчетам составляет около 500 тыс. грн в месяц», - сообщили в отделе коммуникаций.

Как уточнили УНИАН в управлении криминальной полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, группа, в состав которой входило 5 человек, была задержана в понедельник, 12 сентября.

Читайте такжеПриказ №494 Минздрава урегулировал вопросы адекватного обезболивания тяжелобольных «В этот же день были проведены обыски мест проживания и транспортных средств членов преступной группы, в ходе которых было обнаружено и изъято около 100 доз запрещенных препаратов, огнестрельное и холодное оружие, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте, полученные преступным путем», - сообщили в полиции.

На сегодняшний день действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 311 УК Украины – «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Ведется следствие.