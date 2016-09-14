В Сумах от отравления грибами один человек умер, еще двое - в тяжелом состоянии
14:34, 14 сентября 2016Новости регионов
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В Сумах 13 сентября в результате отравления грибами умер 37-летний мужчина, его родственники – 51-летние мужчина и женщина – в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу №5.
51-летние мужчина и женщина – в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу / newsru.co.il
Как сообщили УНИАН в департаменте информации Сумского горсовета, это первый в этом году случай отравления грибами в Сумах.
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По предварительным данным, причиной отравления людей стало употребление в пищу сыроежек и поддубников, собранных в районе предприятия «Сумыхимпром».
Всего в Сумской области с начала года зарегистрировано 15 случаев отравления грибами (в том числе 5 – до сентября), 3 человека умерли.
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