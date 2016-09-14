В Сумах от отравления грибами один человек умер, еще двое - в тяжелом состоянии

Как сообщили УНИАН в департаменте информации Сумского горсовета, это первый в этом году случай отравления грибами в Сумах.

Читайте такжеВ Черниговской области от отравления грибами умерли мать и дочь

По предварительным данным, причиной отравления людей стало употребление в пищу сыроежек и поддубников, собранных в районе предприятия «Сумыхимпром».

Всего в Сумской области с начала года зарегистрировано 15 случаев отравления грибами (в том числе 5 – до сентября), 3 человека умерли.