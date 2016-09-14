Ивано-Франковщина: количество госпитализированных с отравлением выросло до 60, из них 2 - в реанимации

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, по состоянию на утро 14 сентября, 54 пострадавших находятся в инфекционном отделении Долинской центральной районной больницы, еще двое – в реанимации этой больницы, три человека в инфекционном отделении Рожнятовской районной больницы и еще один больной – на амбулаторном лечении в фельдшерско-акушерском пункте села Ивановка Рожнятовского района.

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Предварительный диагноз заболевания – «острый гастроэнтероколит, пищевая токсикоинфекция».

13 сентября специалисты Долинского районного отдела Госучреждения «Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины» провели эпидрасследование вспышки острой кишечной инфекции. На объекте возникновения провели заключительную дезинфекцию, отобрали смывы на контроль качества дезинфекции.

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Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 12-13 сентября 45 человек были госпитализированы с отравлением после празднования профессионального праздника – Дня работника нефтяной отрасли. Всего в праздновании, которое проходило в лечебно-оздоровительном комплексе «Дружба» Долинского района, участвовали 170 человек.