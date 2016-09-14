В Одесской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции: пострадали 13 школьников

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, дети получают лечение в амбулаторных условиях. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано.

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По предварительным результатам эпидемиологического расследования группового заболевания установлено, что возникновению вспышки способствовало несоблюдение гигиенических требований при изготовлении и хранении пищевых продуктов в буфете школы, наличие в ассортименте продуктов, запрещенных для питания детей.

С целью установления причин возникновения вспышки для лабораторного исследования отобрано 10 проб пищевых продуктов, 2 пробы питьевой воды, 80 смывов, обследовано на носительство возбудителей кишечных инфекций 27 человек.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

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Председателю Болградской районной государственной администрации и отдела образования Болградской РГА направлено письмо для принятия соответствующих мер реагирования.

Проводится санитарно-просветительная работа по вопросам профилактики кишечных инфекций среди персонала школы, родителей, контактных и населения села.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.