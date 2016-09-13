На Франковщине уже 45 человек госпитализированы с отравлением после празднования дня нефтяника

В Ивано-Франковской области количество людей, госпитализированных с отравлением после празднования профессионального праздника, возросло до 45 человек; по факту массового отравления начато расследование.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, сегодня Долинским отделом прокуратуры начато процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового отравления людей в оздоровительном комплексе, которые 11 сентября праздновали День работника нефтяной промышленности Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений ) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, окончательное количество потерпевших устанавливается.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госпродпотребслубы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 13.00, в инфекционное отделение Долинской центральной районной больницы госпитализированы 44 человека, а одного потерпевшего – в Рожнятовскую ЦРБ. В больнице также подготовили койко-места на случай, если количество больных будет расти.

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Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области 29 человек были госпитализированы с отравлением после празднования профессионального праздника. Всего в праздновании, которое проходило в лечебно-оздоровительном комплексе «Дружба» Долинского района, участвовало 170 человек.