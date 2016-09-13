Во Львове медики экстренной помощи начали всеобщую забастовку

Об этом в Facebook написал активист и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич и обнародовал фото медиков, которые движутся в центре города по проспекту Черновола, сообщает ТСН.

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По данным активиста, основные требования забастовщиков Львовского областного совета, который является владельцем и основателем медицинских учреждений, – обеспечение 100%-го финансирования выплаты зарплаты и дополнительных законных выплат, а также обеспечение автомобилями и реанимобилями.

"Возле Львовского областного совета к медикам присоединятся также работники охматдета и перинатального центра. Одной из причин протеста стали незаконные действия Управления имуществом общей собственности ЛОР, которое самовольно, без решения областного совета внесло изменения в учредительные документы экстренной медицины области, которыми официально ввело платную скорую медицинскую помощь в области, и поставило под угрозу статус неприбыльности учреждения – сообщил трудовой коллектив КП ЛОР Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - добавил Зинкевич.

Напомним, ранее украинские медики возмутились новой реформе скорой помощи. Врачи уверены, что предложенные руководителем министерства нововведения только увеличат смертность.