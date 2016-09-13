На Франковщине 29 человек госпитализированы с отравлением после празднования дня нефтяника

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в городе Долина после празднования Дня работника нефтяной промышленности 11 сентября в инфекционное отделение Долинской районной больницы были госпитализированы первые пострадавшие.

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По состоянию на 8.00 вторника, 13 сентября, число больных составляет 29 человек. У пострадавших наблюдается повышение температуры до 39 градусов, рвота, понос, головокружение. В настоящее время больным оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в праздновании, которое проходило в лечебно-оздоровительном комплексе «Дружба» Долинского района, участвовали 170 человек.

Причины заболевания устанавливают специалисты Госпродпотребслужбы и лабораторного центра Минздрава в Ивано-Франковской области.