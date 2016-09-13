В Киеве зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди учеников физико-математического лицея

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы № 2 с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 8 учащихся 8-11 классов.

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С целью установления причин возникновения вспышки и его ликвидации работниками Госпродпотребслужбы начато проведение санитарно-эпидемиологического обследования в очаге заболевания с отбором проб пищевой продукции, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды для лабораторных исследований и обследование работников пищеблока школы.

Проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторные исследования продолжаются.

Вопрос находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.