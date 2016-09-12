В Северодонецке откроется филиал Института сердца

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, сегодня об этом договорились председатель ВЦА Юрий Гарбуз и генеральный директор ГУ «Институт сердца Министерства здравоохранения Украины», главный кардиохирург Минздрава Украины Борис Тодуров.

По сообщению, на сегодняшний день на подконтрольной Украине территории Луганской области нет ни одного кардиологического отделения с ангиографией.

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«Поэтому существует объективная необходимость организовать кардиохирургию с ангиографом и возможностью стентирования при остром инфаркте. По европейским стандартам, на 250-300 тыс. населения положено иметь хотя бы один ангиограф. У нас не было на тот момент возможности приобрести за 30 млн грн новый ангиограф, поэтому мы привлекли инвесторов. На базе областной больницы сейчас заканчивается ремонт, и мы готовы в октябре ставить ангиограф на основе партнерских отношений с областной администрацией», - отметил Тодуров.

В свою очередь Гарбуз заявил о полной поддержке открытия филиала Института сердца в области и создания полноценного областного кардиохирургического отделения.