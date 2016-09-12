В Киеве детские больницы и роддома обеспечены вакциной БЦЖ полностью - КГГА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, «вакцина БЦЖ лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried», закупленная за средства Госбюджета, поступила на склад Базы специального медицинского снабжения Департамента здравоохранения на минувшей неделе, и уже распределена между столичными роддомами и детскими лечебно-профилактическими учреждениями города.

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«Таким образом, проблема с отсутствием профилактических прививок против туберкулеза, которая существовала около года, решена», – заявил Поворозник.

Он также сообщил, что распределенных иммунобиологических препаратов маленьким киевлянам хватит, как минимум, до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Министерство здравоохранения Украины заявило, что принимает меры для ускорения поставок закупленных международными организациями вакцин для проведения плановых прививок за средства 2015 года.

Перед этим и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подчеркнула, что в Украине в этом году вакцинировано против туберкулеза лишь 11,5% детей.

31 августа Супрун сообщила, что Украина получила 2,5 млн доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ.