На Винничине из-за вспышки острой токсикоинфекции госпитализированы 28 человек

Все пострадавшие попали в больницу в результате пищевого отравления на поминальном обеде в селе Данькивка Тульчинского района, сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе.

Детей среди пострадавших нет. Все больные лабораторно обследованы, результаты в работе.

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Специалистами осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий. Во время эпидрасследования для лабораторного исследования было отобрано 10 проб готовых блюд, 1 пробу воды, 30 смывов с кухонного оборудования, обследовано 1 лицо, которое было привлечено к приготовлению блюд, исследования продолжаются.

Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Винницкой области.