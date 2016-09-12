На Буковине усилен контроль за работой врачей ветеринарной медицины

На Буковине усилен контроль за работой уполномоченных (официальных) врачей ветеринарной медицины.

Об этом УНИАН сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

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Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области 7 сентября 2016 года провело семинар-обучени и.о.начальников управлений в районах и г. Черновцы и уполномоченными (официальными) врачами ветеринарной медицины, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на убойных и мясоперерабатывающих предприятиях области.

Сделан анализ работы уполномоченных врачей ветеринарной медицины в 2016 году и осуществления контроля государственными инспекторами управлений Госпродпотребслужбы за выполнением их должностных обязанностей, соблюдение периодичности при осуществлении лабораторного контроля сырья животного происхождения, а также обсуждены меры по улучшению осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на подконтрольных объектах.

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И.о. начальников управлений Госпродпотребслужбы районов, Черновцов и уполномоченным врачам ветеринарной медицины даны четкие задачи по выполнению задач, возложенных на государственных инспекторов, и по соблюдение ветеринарно-санитарных требований на предприятиях.